Une série d’innovations “100% marocaines” développées par Green Energy Park (GEP) et ses partenaires, ont été présentées lundi à Benguérir (province de Rehamna) et ce, lors de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Le développement de ces solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché national et africain s’inscrit dans le cadre des efforts continus et soutenus déployés par Green Energy Park pour la valorisation des résultats de recherche et le soutien à l’entrepreneuriat vert au Maroc.

Baptisée “LiSOL”, la première innovation est une solution de production, de stockage et de gestion de l’énergie, dédiée principalement aux clients résidentiels.

Cette solution, qui fournit une énergie propre, stable et moins coûteuse, est rapide à déployer, facile à transporter, sécurisée et “Plug & Play”, ont expliqué ses concepteurs lors de cette rencontre.

LiSOL se présente ainsi, sous la forme d’un Box esthétique et intégré et se raccorde facilement au générateur solaire photovoltaïque et au réseau principal.

Elle permet au consommateur de stocker et de gérer son énergie propre jusqu’à 5kWh pour réduire sa dépendance au réseau et une adaptation parfaite à ses besoins au niveau de puissance et en capacité de stockage.

La deuxième solution présentée lors de cette rencontre, concerne un Robot Nettoyeur de Panneaux Solaires Photovoltaïques.

Baptisé “OPV-Cleaner”, ce système de nettoyage des panneaux solaires photovoltaïques efficace en termes de consommation d’eau est un robot innovant doté d’un système de collecte et de recyclage de l’eau utilisée dans le nettoyage.

Pour augmenter l’efficacité de nettoyage, le robot offre deux types de nettoyage : à sec et humide. Cette solution de nettoyage des systèmes photovoltaïques à grande échelle et résidentiels, est développée au sein de GEP, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Concernant ses avantages, ses inventeurs ont expliqué que ce système est doté d’une nouvelle technologie de brosses nettoyantes à base de fibres en époxyde et dispose d’une brosse qui permet le nettoyage en deux modes : avec ou sans eau.

Cette solution économise aussi la consommation d’eau en utilisant un système de recyclage d’eau utilisée dans le nettoyage.

La troisième innovation présentée concerne une prise intelligente à usage domestique.

Ayant un système de gestion optimal, la solution “Smart Plug Domotique” contribue à réduire la consommation d’énergie et d’adapter les programmes de fonctionnement de l’appareillage électrique en fonction de la disponibilité de l’énergie solaire.

Cette prise Verte Intelligente a la caractéristique de mesurer et d’afficher les grandeurs de consommation énergétique sur un écran intégré et prends en charge la disponibilité de l’énergie solaire en priorité.

Elle dispose aussi de communication Wi-Fi pour piloter à distance tous les appareils électriques branchés sur la prise.

La quatrième solution concerne, quant à elle, un Chauffe-eau Solaire 100% marocain avec gestion intelligente de la consommation d’eau.

Baptisé “Sol’R Shemsy”, ce nouveau chauffe-eau dédié principalement aux clients résidentiels et tertiaires, fournit de l’eau chaude sanitaire pour un coût d’investissement faible et imbattable.

Facile d’installation, Sol’R Shemsy présente différentes gammes de capacité dépendamment du besoin du consommateur et adapte sa technologie solaire en fonction de sa géolocalisation afin de maximiser son rendement.

Cette solution est aussi dotée de systèmes de régulation intelligents connectés pour suivre et évaluer les données du consommateur à temps réel.

Ces innovations développées par un consortium composé GEP, l’IRESEN et l’UM6P sont dans l’étape de la valorisation commerciale, précise-t-on.