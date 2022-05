Le bureau dirigeant du Raja de Casablanca a décidé de présenter sa démission collective à l’issue de la saison sportive en cours et de convoquer une assemblée générale élective, indique le club vert et blanc.

« Le bureau dirigeant du Raja Club Athlétic s’est réuni pour étudier la situation actuelle du club et évaluer son bilan depuis la date de l’assemblée générale tenue le 28 octobre 2021 jusqu’à aujourd’hui », écrit le club dans un communiqué rendu public lundi soir. « Après avoir échangé des points de vue entre les membres du bureau directeur et examiné les répercussions de la situation exceptionnelle actuelle dans laquelle vit le club et tenant compte de l’intérêt supérieur de l’équipe, le bureau directeur a décidé de présenter sa démission collective à la fin de saison sportive en cours et de convoquer une assemblée générale élective », poursuit la même source.

Cette décision intervient sur fond de mauvais résultats signés récemment par le club casablancais, notamment son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Al Ahly d’Egypte, et sa défaite chez le Rapide Oued Zem (lanterne rouge), dimanche dernier, lors de la 24è journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». Après cette défaite, le Raja Casablanca occupe la deuxième place au classement (49 pts), ex-aequo avec son rival du Wydad, qui compte deux matches en moins.