Le KENZI TOWER HOTEL à obtenu le prestigieux prix Trip Advisor Travellers’ Choice 2022… la plus haute distinction décernée par Tripadvisor. Ce prix le positionne dans le top 10% des meilleurs hôtels dans le monde.

Le prix Travellers’ Choice récompense les hôtels qui offrent régulièrement des expériences exceptionnelles aux voyageurs du monde entier.

Le prix récompense les entreprises qui ont reçu d’excellents avis de voyageurs du monde entier sur Tripadvisor au cours des 12 derniers mois. Aussi difficile qu’ait été l’année écoulée, le Kenzi Tower Hotel s’est démarqué en offrant constamment des expériences positives à ses clients.

Le Travelers’ Choice Award récompense le meilleur du tourisme et de l’hôtellerie, selon ceux qui comptent le plus : les invités. Il est toujours difficile de se classer parmi les gagnants du Travelers’ Choice, mais jamais plus que cette année, alors que nous sortons de la pandémie. Qu’il s’agisse d’utiliser de nouvelles technologies, de mettre en œuvre des mesures de sécurité ou d’embaucher du personnel exceptionnel…