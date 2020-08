L’exécutif canadien a décidé, vendredi, de prolonger la fermeture de ses frontières aux voyageurs étrangers jusqu’au 30 septembre pour prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19.







«Notre gouvernement prolonge d’un mois les restrictions actuelles sur les voyages internationaux vers le Canada afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 dans nos communautés”, a indiqué le ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, sur son compte Twitter.







Cette mesure exclut toutefois la frontière terrestre vers les États-Unis, fermée à tout voyage non essentiel jusqu’au 21 septembre.

Ottawa et Washington avaient convenu de fermer leur frontière à partir du 21 mars, sauf pour le commerce des biens et marchandises sur une période initiale de 30 jours renouvelable afin de freiner la propagation de Covid-19. Depuis, la fermeture est reconduite de mois en mois.





Les frontières canadiennes sont fermées depuis le début de la pandémie en mars dernier. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du pays continuent d’avoir le droit d’entrer au pays. Ils doivent se soumettre à une période d’isolement de 14 jours à leur arrivée.