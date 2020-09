Parce qu’une crise est l’occasion de se remettre en question, se réiventer, mes équipes et moi-même avons fait le choix de retravailler le format du CASA FASHION SHOW. Celui-ci deviendra désormais annuel, avec une belle édition à l’année, au printemps… Les dates fixées pour 2021 et 2022 étant : 18-20 mars 2021 / 12-14 mai 2022. Le Casa Fashion Show sera scindé en 2 rendez-vous : un premier show intimiste dédié aux jeunes créateurs spécialisés dans la mode Africaine, puis le grand défilé qui alliera comme à l’habitude et avec subtilité trois univers : mode, musique et danse…

En marge du Casa Fashion Show, un nouveau concept sera lancé : le CASA MUSIC SHOW. Il s’agira d’un showcase inédit de 50 min avec un chanteur de renom, ponctué de coupures danse et d’interventions d’artistes marocains. Ce showcase sera précédé d’un cocktail dinatoire avec exposition haute couture et suivi d’une séance de dédicaces… Dates confirmés : 9 octobre 2021 / 8 octobre 2022.

La créativité, la mode, la culture doivent rester un combat à mener et une richesse à sauvegarder, aujourd’hui plus que jamais… C’était d’ailleurs là l’enjeu de mon clip réalisé il y a quelques mois…