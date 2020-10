Dans le cadre de ses engagements en matière de sécurité sanitaire et face à une crise sans précèdent, LE CASABLANCA HOTEL a mis en place un protocole de sécurité dans tout l’établissement, afin de protéger ses clients et ses collaborateurs ; à travers le respect quotidien des gestes barrières et la désinfection régulière de tous ses espaces publics. Ceci dit, un audit effectué au sein de l’hôtel en septembre dernier certifie une maîtrise totale des risques de propagation des infections et des maladies ainsi qu’une conformité aux hauts standards internationaux de santé. Une véritable reconnaissance pour l’ensemble de ses équipes.

Rappelons que Cristal International Standards est le leader mondial dans les systèmes et les services pour les labels de qualité, la gestion des standards et des risques associés. Le cabinet a publié une nouvelle solution d’audit POSI-CHECK (POSI: Prévention des propagations des infections) pour formuler et surveiller une réponse efficace aux infections transmissibles dans les hôtels et restaurants du monde entier.