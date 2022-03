Le cavalier marocain Yessin Rahmouni s’est qualifié à la finale de la Coupe du monde à Leipzig en Allemagne, prévue du 06 au 10 avril prochain.

Rahmouni a réalisé une très belle prestation avec son cheval « All at Once » au concours international de dressage S’hertogenbosh aux Pays-bas, organisé du 11 au 13 mars, où les meilleurs couples du circuit Coupe du Monde ont essayé d’avoir quelques derniers points pour se qualifier à la finale de Leipzig, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres.

Yessin Rahmouni a participé à deux reprises aux Jeux Olympiques, la première fois à Londres en 2012 avec « Floresco NRW », devenant le premier cavalier marocain à se qualifier aux JO, et la deuxième cet été à Tokyo avec « All at Once », rappelle la même source.