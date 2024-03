Suez et la Fondation MAScIR, relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé, ce jeudi, un protocole d’accord marquant le début d’une collaboration pour identifier conjointement des solutions innovantes dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets.

Le partenariat porte sur l’émergence de solutions circulaires résilientes et innovantes pour le traitement et la valorisation des déchets.

Ce partenariat vise les domaines spécifiques d’application tels que la valorisation des déchets organiques issus de l’agriculture, le recyclage et la valorisation des déchets industriels, ainsi que le développement de solutions à faible empreinte carbone, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Dans ce domaine, Suez dispose d’équipes et de références de premier plan, à l’échelle internationale. Avec 1.100 experts dans le monde, près de 1.700 brevets et 10 centres de recherche et d’excellence, et une dynamique d’innovation à tous les niveaux de l’entreprise, SUEZ s’engage pour accélérer la transition écologique de ses partenaires et clients, fait-on savoir.

La Fondation MAScIR, qui relève de l’UM6P, est un centre de recherche reconnu pour ses projets de recherche appliquée. Il s’appuie sur les compétences et l’expertise de plus de 200 chercheurs et ingénieurs dans les domaines de la biotechnologie, les matériaux et la microélectronique, rappelle-t-on.