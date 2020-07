Les travaux de dédoublement de la route régionale (RR) 301 reliant El Jadida à Jorf Lasfar, exécutés en 7 mois pour un investissement global de 104 millions de dirhams (MDH), ont été achevés dans les meilleures conditions, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil régional Doukkala-Abda, le Conseil provincial d’El Jadida et le Groupe OCP, ce nouveau projet à 2×2 voies vise à mieux fluidifier la circulation en provenance et à destination du grand port Jorf Lasfar et le site OCP et améliorer les conditions de sécurité et confort des usagers, affirme le ministère dans un communiqué.