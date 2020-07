Initié en 2017, le programme Bachelor of Science de l’École polytechnique célèbre ce 17 juillet ses premiers diplômés. Accueillis dans les meilleures universités du monde à l’issue de leur formation, les étudiants du Bachelor de l’X ont bénéficié d’un enseignement hautement sélectif et pluridisciplinaire dispensé exclusivement en anglais. Ces destinations prestigieuses accordées aux étudiants diplômés du Bachelor confirment la qualité et l’excellence de ce programme, et attestent de la dimension internationale de ce cycle de formation.

Ce 17 juillet, l’X célèbre la première diplomation du Bachelor 2020. Lancée il y a 3 ans, cette formation, adossée à la recherche et dispensée par des enseignants-chercheurs, avait pour vocation à ouvrir la voie à des formations supérieures d’excellence au niveau international. Avec plus de 70% des étudiants ayant obtenu des débouchés dans les meilleures universités du monde telles que le MIT, Berkeley, Stanford, Columbia, Cambridge, Oxford, ETH Zürich, EPFL, ou encore la TUM, le Bachelor réalise pleinement son objectif. Cette grande variété de choix atteste de la dimension internationale et de la visibilité du programme et a été rendue possible grâce à la pluridisciplinarité caractéristique du programme (doubles majeures – Mathématiques & Informatique, Mathématiques & Économie, Mathématiques & Physique).

Avec 67% d’étudiants internationaux ou bi-nationaux, une trentaine de pays différents sont représentés sur les trois dernières promotions. Ces étudiants, tous devenus francophones pendant le programme (validation niveau B2), ont développé un fort attachement à la France. Ils ont connu une expérience humaine unique, comme en attestent leurs témoignages et leur attachement à leur communauté. Certains d’entre eux vont également poursuivre leur cursus en France au sein de l’Institut Polytechnique de Paris et dans d’autres prestigieuses institutions françaises telles que l’ENS Ulm ou HEC Paris.

Une cérémonie virtuelle a été organisée aujourd’hui pour célébrer la diplomation et le succès de cette première promotion. Ce programme, pionnier en France, a permis d’attirer des étudiants talentueux au profil international, confirmant l’attractivité de l’X et de la France dans le paysage de l’enseignement supérieur scientifique mondial.