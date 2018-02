Infomédiaire Maroc – Une quantité de 12 200 quintaux d’orge subventionnée, d’une valeur de 900 000 dirhams, a été distribuée récemment aux agriculteurs et éleveurs de la province d’Ifrane.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations royales relatives à l’accompagnement des populations des zones montagneuses et reculées, pour les aider à faire face à la vague de froid et aux chutes de neige.

Cette opération de solidarité s’insère dans la mise en œuvre de la décision commune des ministères de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, de l’Intérieur et de l’Economie et des Finances, relative à l’approvisionnement des populations exposées à la vague du froid et du neige en quotas d’orge subventionnée.

