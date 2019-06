Le nombre des centres d’addictologie créés est passé de 5 à 16 structures en l’espace de dix ans, à la faveur du programme national de lutte contre les conduites addictives, lancé en 2010 par le Roi Mohammed VI et exécuté par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, Mustapha El Khalfi. Ce nombre devrait être porté à 20 centres d’ici l’année 2020, a fait savoir le ministre, qui intervenait à l’ouverture, à Meknès, des troisièmes assises sur ‘’la société civile et le fléau de la drogue : Quelles approches sociétales pour lutter contre ce phénomène’’, ajoutant que le Roi Mohammed VI a inauguré, en février et mai dernier, un centre anti-toxicomanie à Marrakech et un autre à Benslimane, ce qui reflète ‘’la volonté nationale de contrer ce phénomène’’.