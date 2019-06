‘‘Il est nécessaire de lancer des initiatives fortes pour soutenir ce secteur, notamment la mise en place d’un fonds d’investissement en faveur du Bio, de l’aide à l’export et de filières d’excellence. La CGEM est disponible pour accompagner cette dynamique et établir un plaidoyer en faveur des pouvoirs publics. Nous nous félicitons de la forte dynamique que connaît la distribution des produits bio existants, ainsi que le développement et la modernisation du commerce de ces produits qui reste, cependant, concentré dans certaines grandes villes et régions’’.

Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM