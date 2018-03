Infomédiaire Maroc – Plus de 1,9 milliards de dirhams (MMDH) ont été mobilisés par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour la réalisation de plus de 6 800 projets générateurs de revenu et d’emploi en faveur des femmes marocaines.

L’INDH a permis de concrétiser plus de 44 000 projets, en faveur de 10,3 millions de bénéficiaires, dont 50% en milieu rural et plus de 4,2 millions de femmes, selon une note publiée hier.

Rédaction Infomédiaire