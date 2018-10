Infomédiaire Maroc – La deuxième édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) qui s’est tenue à Marrakech sous le thème « La sûreté nationale, police citoyenne » et qui a été clôturée dimanche soir, a connu l’afflux de plus de 260 000 visiteurs de différents âges et nationalités, a annoncé la DGSN dans un communiqué.

Ces visiteurs ont pu s’informer des aspects de modernisation et de mise à niveau de l’institution sécuritaire, et du niveau de préparation des différentes unités et formations policières, relève la source, notant que les visiteurs ont pris aussi connaissance des diverses situations et missions dont s’acquittent les fonctionnaires de police au service de la sécurité de la patrie et des citoyens.

Rédaction Infomédiaire