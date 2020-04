Le nombre de bénéficiaires des cours d’alphabétisation à distance a atteint plus de 290 000 personnes , soit 95% du total des inscrits au programme, et ce après plus de deux semaines du lancement de cette méthode dans le cadre des mesures préventives prises par le ministère des Habous et des Affaires islamiques face nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère affirme qu’en guise d’accompagnement des bénéficiaires pour acquérir les connaissances, compétences et aptitudes ciblées, 10 000 cadres sont mobilisés à travers le territoire national pour dispenser des cours de révision et de soutien par le biais des méthodes appropriées et à travers les différents moyens électroniques disponibles, de manière à atteindre la qualité du processus d’apprentissage.