Un total de 357 candidats ont été pré-sélectionnés pour les postes de directeur et directeur des études au titre de 2020, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère précise que les 357 candidats présélectionnés sont répartis entre l’enseignement secondaire collégial (196 candidats) et l’enseignement secondaire qualifiant (161 candidats). En vue de la mise en œuvre des mesures de prévention et de précaution visant à garantir la sécurité des fonctionnaires dans ces circonstances exceptionnelles, et afin de promouvoir la gestion des ressources humaines, il a été décidé de mener des entretiens via les technologies de communication à distance avec les candidats pré-sélectionnés, a-t-on souligné. A cet égard, le ministère a appelé les candidats pré-sélectionnés à prendre attache avec les Académies régionales de l’éducation et de la formation desquelles ils relèvent, via leurs sites électroniques afin de consulter le calendrier des entretiens et les procédures y afférentes.

Les personnes intéressées sont invitées à déposer, auprès des services compétents de l’Académie, les demandes de recours dans les sept jours suivant la date de l’annonce des résultats de pré-sélection.

Les demandes de recours seront envoyées en une seule correspondance au service des mutations administratives inter-académies du corps enseignant, relevant de la direction des ressources humaines et de la formation des cadres, avant le 05 juin prochain, pour être examinées, conclut la même source.