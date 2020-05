Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a contribué à hauteur de 3 millions d’euros, à l’initiative mondiale “Coronavirus Global Response” (CGR).

Cette initiative intervient suite à l’appel aux dons lancé, le 4 mai, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour mettre au point des solutions liées au développement de moyens efficaces de lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Cette entreprise s’inscrit conformément à la volonté du Royaume du Maroc de renforcer sa coopération stratégique et exemplaire avec l’Union européenne, en particulier dans les domaines liés à la recherche scientifique et à l’innovation, de même que de contribuer aux efforts internationaux pour minimiser l’impact de la pandémie sur les populations, principalement sur les plans économique, social et psychologique, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

“Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est pleinement déterminé à soutenir et à encourager la recherche pour contribuer à faire face à la pandémie et à vaincre le coronavirus”, a affirmé M. Driss Ouaouicha, ministre Délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cité par un communiqué de la Commission européenne à l’issue de la Conférence internationale des donateurs, tenue le 28 mai, selon la même source.

“Plus que jamais, les décideurs sont actuellement guidés par les résultats de la recherche et les recommandations des chercheurs”, a indiqué M. Ouaouicha, notant que “cette louable initiative fournit un cadre, non seulement aux Européens, mais aussi à d’autres acteurs, d’Afrique et d’ailleurs, d’unir leurs efforts en vue de permettre aux citoyens du monde de reprendre le cours de leur vie dans une nouvelle normalité”.

L’initiative “Réponse mondiale au Coronavirus” vise à mobiliser les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouvelles solutions à la pandémie du Coronavirus et garantir que leur accès sera universel et inclusif, a souligné la même source.

Les 9,8 milliards d’euros levés dans le cadre de cet appel aux dons témoignent de la ferme intention, exprimée au niveau mondial, d’unir les efforts et de mettre les ressources en commun pour surmonter la pandémie, a relevé le ministère, ajoutant que cette campagne, lancée le 4 mai, aboutira au sommet mondial des donateurs prévu le 27 juin prochain, en coordination avec l’organisation Global Citizen, sous le thème “Objectif mondial : Unis pour notre avenir”.

Il sied de noter que le Maroc figure parmi les 15 pays ayant soutenu l’initiative Coronavirus Global Response, en plus de la Banque européenne d’investissement, conclut le communiqué.