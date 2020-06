‘‘L’examen du baccalauréat représente une étape importante et fondamentale lors de laquelle tout le monde est mobilisé pour mener à bien ce rendez-vous national. Toutes les mesures ont été engagées pour assurer aux candidats des conditions garantissant la sécurité et la prévention sanitaire. Le Royaume a insisté sur ce rendez-vous national malgré les circonstances actuelles marquées par la propagation de la pandémie de la Covid-19. Il existe 441.238 candidats et candidates aux examens du baccalauréat, dont 64% issus l’enseignement public et 8% de l’enseignement privé. 72% des candidats sont scolarisés, contre 28% des candidats libres (122.000 candidats), alors que les filles représentent 49%’’

Saaid Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique