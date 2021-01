La région de Casablanca-Settat qui représente le premier pôle industriel du Royaume est en train de récolter les premiers fruits de la réforme des CRI puisqu’à fin octobre et malgré le contexte particulier que nous vivons, 117 projets ont reçus un avis favorable de la commission régionale unifiée de l’investissement, ce qui va permettre d’attirer plus que 37 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement avec une projection de création de plus de 22.000 emplois directs.