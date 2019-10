La plus ancienne organisation collective et sociale datant de 480 millions d’années vient d’être découverte au Maroc, a annoncé l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech.

Des chercheurs de l’UCA ont contribué au sein d’une équipe internationale à « montrer que les animaux ont acquis au cours de l’évolution et depuis 480 millions d’années d’étonnants comportements collectifs, voire sociaux indispensables à leur survie », a expliqué l’établissement universitaire dans un communiqué.

« On peut citer les sauterelles, les fourmis, les abeilles, les chenilles processionnaires, les bancs de poissons, les oiseaux migrateurs ou même les supporteurs d’un match de football un samedi soir », souligne la même source, ajoutant que depuis longtemps les scientifiques ont étudié de près ces comportements de groupe et les facteurs biologiques et environnementaux qui les déclenchent.