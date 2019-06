Quelque 577 projets ont bénéficié du soutien accordé par le ministère de la Culture et de la Communication -Département de la Culture- à la filière de l’édition, du livre et de la lecture publique, au titre de l’année 2019, pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 11,2 millions de dirhams, soit une hausse de plus de 2 millions par rapport à 2018, indique le ministère dans un communiqué.

Ce soutien a été accordé à 233 projets du secteur du livre et de l’édition, 112 relatifs à la création des revues culturelles, 124 portant sur la participation aux salons nationaux et internationaux du livre, 31 pour la création, la modernisation et l’animation des librairies, 74 projets dédiés à la sensibilisation à la lecture et 3 projets pour la participation aux résidences d’auteurs, précise la même source.