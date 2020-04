La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), s’est mobilisée, en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA) et la Société ALF SAHEL, pour la distribution des aliments concentrés industriels au profit de quelque 593 chevaux de Calèches à Marrakech et à Ait Ourir.

“Face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), les moyens de transport utilisant la traction animale, à savoir les Calèches de Marrakech et d’Ait Ourir, sont lourdement affectés par cette crise sanitaire. Ainsi, depuis le 15 mars dernier, l’activité de ces Calèches a diminué jusqu’à son arrêt total suite à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et de confinement”, expliquent les initiateurs de cette action dans un communiqué.

Compte tenu de cette situation, poursuit la même source, la SOREC, la SPANA et ALF SAHEL se sont engagés pour distribuer des aliments concentrés industriels pour un effectif de 593 chevaux, dont 504 à Marrakech, soit au total 148 Calèches, et 89 chevaux à Ait Ourir (89 Calèches).

Cette contribution vient ainsi soutenir les propriétaires des Calèches en cette période difficile, afin d’alléger au mieux les frais d’entretien de leurs chevaux.