Un financement global de 6,2 millions de dollars sera alloué aux 9 premiers boursiers du « Programme emploi FBR », une initiative du Millennium challenge corporation (MCC) focalisée sur l’insertion professionnelle. Les bénéficiaires de ce programme ont été dévoilés, vendredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par Ivanka Trump. Issus de différentes régions du Royaume, ils ont été retenus au terme d’un processus d’évaluation mis en oeuvre à la suite d’un appel à projets lancé en mars dernier par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco). Les neuf premiers boursiers du « Programme emploi FBR » ambitionnent de former quelque 8 300 bénéficiaires directs, dont plus de 70% de femmes, et à faciliter l’accès, d’environ 6 300 autres au marché du travail, en leur offrant des services de formation qualifiante, d’encadrement et d’intermédiation.