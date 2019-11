‘‘Nous saluons le grand progrès réalisé par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en matière d’adoption de lois et de politiques visant le renforcement de l’égalité des genres. Le Souverain porte un grand intérêt aux différentes initiatives visant l’égalité des genres et pour soutenir les objectifs de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP)’’.

Ivanka Trump, Conseillère du Président Américain