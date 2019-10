Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois d’octobre 2019 varient entre 6 et 6,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé, lundi, la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois d’octobre portera sur un montant se situant entre 6 et 6,5 MMDH, a indiqué la DTFE dans un communiqué. En septembre, les besoins prévisionnels du Trésor oscillaient entre 9 et 9,5 MMDH.