Le gouvernement a répondu à plus de 8 400 questions écrites et à 3 264 questions orales à mi-mandat de la dixième législature, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Lors d’une rencontre de communication avec les conseillers chargés des affaires parlementaires, El Khalfi a affirmé que le gouvernement a interagi positivement avec les questions orales depuis le début de l’année législative, en répondant à 3 264 questions dont 2 717 ordinaires, notant que le nombre de questions orales auxquelles l’exécutif a répondu lors de l’actuelle session législative a atteint jusqu’à aujourd’hui 616 questions, tandis que les questions écrites sont au nombre de 8 467 questions sur 14 815, soit un taux de 57%.