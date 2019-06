‘‘Il existe un excellent potentiel d’échanges commerciaux entre le Maroc et l’Irlande. Nous formons l’espoir de voir la coopération bilatérale fleurir davantage. Nous nous félicitons de la dynamique insufflée aux relations entre les deux pays à travers l’échange de visites et l’ouverture de l’ambassade de mon pays l’année prochaine à Rabat. La présence des deux ambassadeurs respectifs au Maroc et en Irlande est de nature à renforcer les relations entre les deux pays’’.

Pat Breen, Ministre Irlandais chargé du Commerce