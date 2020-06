Quelque 80% des diabétiques ont souffert du manque du suivi médical approprié à cause des mesures du confinement instaurées par les autorités publiques pour faire face à la pandémie de la Covid-19, a indiqué l’endocrinologue et diabétologue, Hamdoun Lhassani.

Dans un entretien à l’agence MAP sur les répercussions de la pandémie sur les diabétiques, Dr Lhassani a indiqué que le confinement qui a été appliqué dans le Royaume pendant plus de trois mois a eu des répercussions économiques et sociales avérées, ainsi que des effets majeurs sur la santé, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui doivent suivre le traitement et le contrôle médical.

Selon Dr Lhassani qui est également président de la Société Marocaine d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition (SMEDIAN), une fois que cette maladie est décelée chez une personne, celle-ci doit passer directement au traitement, à un régime alimentaire et au sport. Or, ceci n’était pas possible pendant la période du confinement puisque les activités sportives ont été interdites, le régime alimentaire n’a pas été respecté correctement et le contrôle médical n’a pas été suivi comme il le fallait, a-t-il argumenté