Le 24 juin 2020, RCI Finance Maroc a réalisé une émission de Bons de Société de Financement (BSF) de 200 millions de Dirhams à 4 ans. Il s’agit de la première levée de fonds de la société sur cette maturité.

Alors que son besoin naturel est concentré sur des durées plus courtes, RCI Finance Maroc a souhaité, via cette opération, allonger la maturité de ses passifs et renforcer sa position de liquidité. Le succès de cette transaction illustre par ailleurs la confiance des investisseurs dans la stratégie et la pérennité de l’entreprise.

Portée par un taux de sursouscription de 170%, l’émission s’est clôturée au taux nominal de 2,99%. Cette optimisation du coût de refinancement sera un atout au service de la compétitivité des offres de financements et services des marques Renault et Dacia