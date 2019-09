Une mission d’hommes d’affaires portugais aura lieu du 25 au 27 septembre au Maroc, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Marocaine (CCILM). La délégation portugaise sera composée de 9 entreprises spécialisées dans les domaines du moulage, du plastique, de l’automobile, des produits chimiques, du textile, de la céramique, du mobilier, de la logistique et des transports.

Durant leur séjour au Maroc, les entreprises qui se rendront à Casablanca et Tanger, auront des séances de travail avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Casablanca-Settat (CCISCS), et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA), et effectueront une visite à Tanger Med et à Tétouan Park.