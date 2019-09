Une mission économique portugaise a passé le week-end à Tanger pour s’enquérir des opportunités de partenariat et d’investissement en vue de renforcer les relations commerciales avec les acteurs économiques dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

A cette occasion, un accord de partenariat a été signé entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Chambre de commerce et d’industrie Luso-marocaine afin de créer un cadre attractif pour le développement des échanges et pour aboutir à un programme d’activité annuel, qui permettra d’organiser différentes actions et rapprocher davantage les opérateurs des deux pays.

Cette mission, en visite de deux jours, est composée d’hommes d’affaires et de représentants d’entreprises portugaises actives dans plusieurs secteurs notamment l’automobile, la mécanique, la logistique et la construction.