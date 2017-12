Infomédiaire Maroc – L’Ordre des Experts Comptables et la Bourse de Casablanca ont organisé conjointement, récemment, la finale de la 9ème édition du Tournoi de Gestion qui a vu la participation de 9 équipes finalistes, qualifiées lors des demi-finales régionales de la compétition, déroulées les 15 et 16 novembre dernier à Casablanca et Rabat respectivement.

Et le Grand prix a été décerné à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Kénitra. Cette dernière aura ainsi l’occasion de participer à la prochaine édition du tournoi international de Bordeaux, et ce dans le cadre de la convention de jumelage signée entre de Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables et celui de la Région d’Aquitaine.

Rédaction Infomédiaire