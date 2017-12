Infomédiaire Maroc – L’état d’avancement des projets inscrits dans le programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé “Rabat ville lumière, capitale culturelle du Maroc” a atteint 70%, a souligné le DG de la société Rabat Région Aménagement, Abderrahmane Ifrassen.

“Le rythme de réalisation du programme lancé par le Roi Mohammed VI et piloté par la société Rabat Région Aménagement s’accélère”, a affirmé Ifrassen, notant que ce projet s’articule autour de la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville et l’amélioration de l’accès aux services et équipements sociaux de proximité.

Le projet qui vise la consolidation et la modernisation des équipements de transport, la dynamisation des activités économiques et le renforcement des infrastructures routières ainsi que la lutte contre les bidonvilles permettra à la capitale du Royaume de se hisser au rang des grandes métropoles mondiales, a assuré ce responsable.

