Le total des citoyens servis par CDG Prévoyance s’est élevé à 944 677 personnes à fin 2018, selon le pôle Prévoyance du groupe Caisse de dépôt et de gestion.

Par régime, le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) compte une population de 615.789 citoyennes et citoyens dont 486.226 affiliés et 129.563 pensionnés, à travers 3.429 établissements adhérents, pris en charge par une plateforme de gestion très extensible et extrêmement agile, indique CDG Prévoyance dans un communiqué.

Ces chiffres, en forte progression, sont attribuables, selon la même source, aux recrutements des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) et par la poursuite du processus d’intégration des Caisses internes de retraites (CIR), consacré en 2018 à l’intégration des Caisses internes de retraite d’AMENDIS Tanger et Tétouan.