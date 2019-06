‘‘Le Maroc est fermement engagé dans diverses initiatives visant à soutenir Al Qods et la cause palestinienne. Le Royaume considère la question palestinienne comme une cause nationale suscitant l’intérêt unanime auprès des différentes composantes officielles et populaires au Royaume. SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al Qods, a toujours affirmé la position marocaine de soutien au peuple palestinien’’.

Talaâ Saoud Atlassi, Président du Comité International pour le Soutien du Peuple Palestinien