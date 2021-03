Le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), représenté par son président Mohamed Karim Mounir et Jaida, représentée par son président Mohamed Ali Bensouda, ont signé, jeudi, une convention de partenariat visant à renforcer la relation stratégique entre les deux institutions et à développer des actions communes en matière d’accompagnement du secteur de la microfinance au Maroc.

A travers ce partenariat, Jaida et le CMS s’engagent à diagnostiquer et analyser les potentiels socioéconomiques des 12 régions du Royaume et à étudier l’état des lieux et mettre en place une cartographie des activités économiques spécifiques de chaque région, précise les deux parties dans un communiqué conjoint.

Il s’agit également de développer de nouvelles niches des secteurs d’activités économiques et accompagner l’évolution des besoins des micro-entrepreneurs et les porteurs de projets bénéficiaires des produits et services des associations de microcrédit, ajoute la même source.

Les deux institutions unissent ainsi leurs efforts pour renforcer le rôle de la microfinance dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l’inclusion financière, en conjuguant leurs missions et leurs efforts en faveur du développement économique et social du pays, conclut le communiqué.