Des entretiens ont eu lieu, ce jeudi à Rabat, entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, et son homologue congolais, Gilbert Mokoki. Et à cette occasion, le ministre congolais a annoncé le soutien indéfectible au Royaume d’accueillir le siège de l’Agence africaine du médicament, en tant qu’agence spécialisée de l’Union africaine.

Pour rappel, cette agence jouera un rôle majeur dans l’amélioration des capacités des pays africains et les communautés économiques régionales, pour réglementer les produits médicaux, dans le but d’améliorer l’accès à des produits médicaux efficaces, et faciliter l’harmonisation de la réglementation des médicaments, afin d’atteindre des normes internationalement acceptées, qui seront au service des peuples africains qui bénéficieront du bilan des expériences que le Royaume a accumulées à cet égard.