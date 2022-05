Le milliardaire Elon Musk a annoncé vendredi sur Twitter que son projet de rachat de Twitter, pour un montant de 44 milliards de dollars, était « temporairement suspendu ». « L’accord avec Twitter est temporairement suspendu dans l’attente de détails permettant d’établir que les spams et les faux comptes représentent effectivement moins de 5 % des utilisateurs », a-t-il tweeté.

Le fondateur de Tesla et SpaceX a ensuite ajouté dans un autre tweet qu’il était « toujours déterminé à conclure l’acquisition ». Les actions de la plateforme ont plongé de plus de 17% dans les échanges de pré-marché en réponse à la nouvelle. Les actions de Tesla ont augmenté, quant à elles, d’environ 5 %. Dans son tweet, Musk a fait référence à un récent article de Reuters sur les dernières révélations de Twitter concernant son problème de spam et de faux comptes.

Dans son rapport financier trimestriel, publié le 28 avril, Twitter a estimé que les faux comptes ou les comptes de spam représentaient moins de 5 % des utilisateurs actifs de la plateforme au cours des trois premiers mois de l’année. Twitter a précisé que ces estimations étaient fondées sur l’examen d’un échantillon de comptes et que les chiffres étaient « raisonnables ».

Ce tweet intervient un jour après que le PDG de Twitter Parag Agrawal ait limogé deux des principaux cadres de l’entreprise et mis en pause les recrutements dans le cadre de coupes budgétaires.