Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret N° 2.22.227 portant sur l’amendement du décret N° 2.18.546 promulgué le 24 août 2018, fixant la liste des métiers artistiques.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret vient modifier et remplacer la liste jointe au décret susmentionné, en ajoutant une série de métiers artistiques à la liste précitée et en transférant certains métiers d’un domaine à un autre, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Ce projet a supprimé le tableau N° 3 relatif aux métiers des arts du spectacle, a précisé M. Baitas, notant qu’il a été procédé au transfert des métiers y contenu au tableau relatif aux métiers artistiques et techniques, en modifiant son numéro du 4 au 3, partant du fait que tous les métiers y contenu sont de véritables métiers techniques et pour que le décret des métiers artistiques soit en conformité avec les métiers prévus dans la loi n° 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques mise en application en vertu du Dahir n° 1.16.116 du 25 août 2016.