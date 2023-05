Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné le projet de décret n° 2.23.404 fixant les compétences et l’organisation du département de la réforme de l’administration, et le projet de décret n° 2.23.405 portant création d’une direction générale de la transition numérique et fixant ses compétences et son organisation.

L’adoption de ces deux projets de décret, présentés par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a été reportée à une prochaine réunion du Conseil, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.