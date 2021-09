Le conseil national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a approuvé, vendredi, l’offre de participation au prochain gouvernement, présentée par le chef du gouvernement désigné, dans le cadre de ses consultations pour la formation de son cabinet.

Les membres du conseil national du parti ont réaffirmé la nécessité d’une participation effective et réelle du PAM au prochain gouvernement, qui tient en compte son poids politique et son programme électoral réaliste et distingué, ayant constitué la base de l’engagement entre le parti et les électeurs, a indiqué la formation politique dans un communiqué publié à l’issu d’une session extraordinaire de son conseil national.

De même, les membres du Conseil national ont chargé le Secrétaire général du parti de poursuivre les consultations en cours sur la formation du prochain gouvernement, a ajouté la même source.

Lors de cette réunion, les membres du conseil ont évoqué les défis internes et externes auxquels fait face le Maroc ainsi que les résultats des élections du 08 septembre, porteuses de messages populaires clairs au parti et son rôle dans le paysage politique national en général, a fait savoir le communiqué, ajoutant qu’ils se sont félicités des bons résultats obtenus par le parti au niveau des trois élections, malgré les circonstances difficiles qu’il a vécu.

S’exprimant à l’ouverture de cette session, le SG du parti Abdellatif Ouahbi a affirmé que cette réunion, porteuse de sens et de grandes significations, est d’abord une occasion pour célébrer le succès réalisé par le parti et débattre de l’avenir.

La tenue de trois scrutins le même jour, à leur date régulière, avec un taux de participation élevé et en total respect des lois, consacre la démocratie marocaine comme étant un modèle pour les peuples en quête de liberté et de démocratie.