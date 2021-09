Omar El Jamali, né à Casablanca au Maroc en 1991, a remporté le deuxième prix du troisième Concours international de direction d’orchestre Antal Doráti, devenant ainsi le premier chef d’orchestre marocain à obtenir une mention internationale aussi importante. La troisième édition du concours, organisée régulièrement depuis 2015, a eu lieu à Budapest du 4 au 11 septembre 2021.

Le concert final a eu lieu dans la légendaire salle de concert de l’Académie Liszt où Omar El Jamali a dirigé la 6e Symphonie de Tchaïkovski et une pièce rare du compositeur hongrois Antal Doráti, avec le MAV Symphony Orchestra Budapest.

Sa performance passionnée a été acclamée par le public enthousiaste. Le concert a été retransmis en direct sur la télévision nationale hongroise et également sur Bartok Radio, partenaires médias de la compétition. Sélectionné parmi plus de 200 candidats dans le monde entier, arrivé à Budapest avec 60 autres candidats, Omar a réussi le premier et le deuxième tour en dirigeant le Divertimento pour cordes de Bela Bartok, la Sérénade pour orchestre à cordes de PI Tchaïkovski et deux des chefs-d’œuvre les plus connus de Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 5 en ut mineur et Ouverture d’Egmont.

Il a été admis en demi-finale avec 7 autres participants, il a dirigé la Symphonie n° IX de Dvorak et il a obtenu sa place en finale. Le jury international qui attribue les prix du 3e Concours Antal Doráti est composé de : John Axelrod – Chef principal invité de l’Orchestre symphonique de la ville de Kyoto, directeur artistique de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ; Oleg Caetani – Lauréat à la RAI (Orchestre National de la Radio Télévision Italienne) à Turin et au Concours Karajan à Berlin ; Anna Duczmal-Mroz- chef d’orchestre/directrice artistique de l’orchestre de chambre Amadeus de la radio polonaise ; György Lendvai – directeur général de l’orchestre symphonique MAV ; Myron Michailidis – Generalmusikdirektor Philharmonisches Orchester Erfurt et Erfurt Opera; Sergey Smbatyan – Directeur artistique et chef principal de l’Orchestre symphonique d’État arménien ; Vittorio Parisi – titulaire de la chaire de direction d’orchestre au Conservatoire G. Verdi de Milan ; Andrea Vitello – Fondateur du concours, Président d’Artes Italia ; Le Concours Antal Doráti est en train de devenir l’un des événements les plus importants de son genre et a soutenu la carrière de nombreux chefs d’orchestre au cours des six dernières années.

La 4e édition du concours aura lieu en 2024. Omar El Jamali a terminé sa formation de cinq ans au Berklee College of Music de Boston en 2010, avec une majeure en musique de film avec une mineure en direction d’orchestre. Il a étudié entre autres avec Claudio Ragazzi et Eric Reasoner, lauréats des Grammy Awards.

Au cours de sa dernière année, il a travaillé comme chef adjoint du Berklee Contemporary Symphonic Orchestra, collaborant avec le chef d’orchestre Arnie Roth pour préparer la célèbre série de concerts du jeu vidéo FINAL FANTASY « The Distant World » au légendaire Boston Symphony Hall. Omar a reçu le Diplôme Supérieur de Direction d’Orchestre de l’École Normale de Musique de Paris sous la direction de Dominique Rouits de l’Opéra de Massy.

Le Diplôme Supérieur de Direction d’Orchestre de la Schola Cantorum de Paris lui a également été décerné par Adrian McDonnell (Ordre des Palmes Académas, GSO, OCI Paris). Pour la saison 2018/2019, Omar a assumé le rôle de directeur musical par intérim du Klangkraft Orchester à Düsseldorf.

En 2019, il a également obtenu le 3e prix du concours de chef d’orchestre de la côte atlantique au Portugal et le prix du « Jeune chef d’orchestre le plus prometteur » au 1er concours de chef d’orchestre Makris en Serbie.

Il a fondé une association à but non lucratif, AJMADAC, à Paris pour aider les jeunes chefs d’orchestre à apprendre par le biais d’ateliers. Il est le directeur musical du Café Symphony, qui promeut des concerts éducatifs pour adultes.

En 2019, il rejoint le CRR de Paris pour étudier aux côtés de PierreMichel Durand et Marc Korovitch. Omar dirige l’orchestre symphonique amateur de Musiques en Seine depuis septembre 2019