Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a été le pourvoyeur de fonds principal du Plan Maroc vert et sera, de la même manière, le premier partenaire financier de la nouvelle stratégie Génération Green, a souligné Tariq Sijilmassi, président du directoire de la banque.

“Dans le cadre de cette stratégie, le CAM jouera son rôle naturel, historique et légitime, pleinement reconnu et assumé ! Celui de leader incontesté du financement du secteur agricole et du milieu rural”, a affirmé Sijilmassi dans une interview à la MAP.

“Nous avons une responsabilité citoyenne particulièrement forte et ferme envers notre cible naturelle, qui est le monde agricole et le milieu rural en général, et nous comptons l’exercer à travers un engagement ferme d’accompagner la dynamique engendrée par Génération Green 2020-2030”, a-t-il dit.

Et de rappeler que la banque s’est fortement mobilisée dans le cadre du Plan Maroc Vert pour lequel les réalisations ont largement dépassé les engagements initiaux qui ont été doublés.

Sijilmassi a indiqué ainsi, que le CAM déploie un dispositif spécifique pour accompagner les deux axes de la stratégie Génération Green. Pour le volet relatif à la pérennité du développement agricole, “nous sommes totalement mobilisés auprès des opérateurs et des filières et nous les accompagnerons par tous les moyens nécessaires pour la réalisation de leurs objectifs”, a-t-il dit.

Pour le volet “priorité à l’élément humain”, nous avons développé des offres spécifiques dédiées à la valorisation des terres collectives agricoles et à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural, conjointement par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a-t-il précisé.

II s’agit, selon le président du CAM, de deux packs avantageux alliant financement bancaire et incitations étatiques à savoir “CAM-Génération Green Jeunes” visant le développement de l’entreprenariat des jeunes en milieu rural et “CAM-Génération Green Melkisation” pour les ayants-droit bénéficiant des terres dans le cadre de l’opération de Melkisation des terres collectives.

Sijilmassi a en outre fait savoir qu’afin de soutenir chacune des interprofessions agricoles que compte notre pays et les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques tels que définis dans le cadre de “Génération Green 2020-2030”, le CAM a effectué depuis le mois de novembre des rencontres d’échange qui s’inscrivent dans un processus global et volontariste initié en collaboration avec la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) et le ministère de l’Agriculture.