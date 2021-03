Honoré par le Haut Patronage Royal durant les dernières éditions et placé sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique , le SISTEP est la référence régionale en matière de salons d’affaires. La douzième édition, dans sa version digitale, réaffirme très fortement sa vocation, en se positionnant comme un événement stratégique incontournable dans la sphère industrielle internationale à travers :

• la valorisation du savoir-faire

• la mise en relation de donneurs d’ordres avec les différents partenaires

• le développement des projets de coopération technologique et industrielle. Piloté par la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME), cet événement, de portée internationale, sera placé sous le thème: “L’industrie, au cœur du développement économique”.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la dynamique de croissance palpable que connaît l’économie marocaine depuis plusieurs années déjà, en particulier dans les secteurs identifiés comme stratégiques.

Aujourd’hui, les évolutions industrielles enregistrées sont tangibles et la recherche de nouveaux partenaires est au cœur de toutes les stratégies de développement. Par ailleurs, conscients des réelles perspectives offertes par le Maroc, les industriels étrangers cherchent des débouchés dans un contexte prometteur et largement compétitif dans bien des filières.

Aux 3000 visiteurs attendus lors de cette édition, les organisateurs proposent un dispositif attractif d’information, d’échange, de rendez-vous d’affaires personnalisés et ciblés, dont l’objectif est de faciliter le partenariat entre les professionnels nationaux et les industriels du monde entier.

• Un espace de mise en relation “B2B” pour développer le tissu relationnel des professionnels de l’industrie, des porteurs de projets et des sous-traitants.

• Un espace “Webinaires, tables rondes, workshops et conférences thématiques” traitant des sujets d’actualité propres à l’industrie.