– Le Crédit agricole du Maroc (CAM) organisera, mardi prochain à Rabat, un Symposium dédié au financement de l’agriculture marocaine qui réunira les principaux opérateurs du secteur, a annoncé Tariq Sijilmassi, président du directoire du groupe.

– Le Maroc célèbre le 21 mars de chaque année la journée nationale de l’arbre , avec pour objectif de faire le point sur les efforts nationaux visant à protéger cette ressource naturelle vitale, à garantir sa pérennité et à sensibiliser le citoyen quant à son rôle dans l’équilibre écologique.

– Pour les amoureux de la littérature, la poésie représente une échappatoire de ce bas monde et une ode à la vie, à l’amour et au bonheur, et pour cela, le 21 mars de chaque année est dédié à la célébration de ce genre littéraire afin de faire vivre les amoureux des Lettres aux rythmes des rimes, des strophes et sonorités poétiques.

– Célébrée le 20 mars de chaque année, la journée internationale de la francophonie constitue une occasion pour les locuteurs de français à travers le monde de fêter la célébrité, la diversité et la richesse de la 5ème langue la plus parlée dans le monde.

– La première édition du Salon virtuel de l’immobilier marocain “Virtual-Smap” se tiendra du 21 au 24 mai 2021 , ont annoncé, à Rabat, les organisateurs.

– Le Syndicat national de l’édition (SNE) a annoncé, ce jeudi, sa décision d’ annuler l’édition 2021 du salon Livre Paris , qui devait se tenir du 28 au 31 mai, en raison des “incertitudes des mois à venir” en lien avec la situation sanitaire relative à la pandémie du Covid-19.

– La 12ème édition du Salon international de Sous-traitance, d’approvisionnement et de partenariat (SISTEP) se tiendra, en format digital, du 18 au 20 mai 2021 sous le thème de “l’industrie au cœur du développement économique”, a annoncé, jeudi, le président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME), Tarik Aitri.

– L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) organise, lundi prochain, un Forum mondial contre le racisme et la discrimination , le lendemain de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

– La Maison de la poésie de Tétouan organisera une série d’activités culturelles riches et variées , à l’occasion de la journée mondiale de la poésie, célébrée le 21 mars, dans un certain nombre d’établissements culturels, artistiques et historiques, relevant du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports.

– Une table ronde rassemblant des acteurs institutionnels, économiques et associatifs débattra, lundi prochain à Casablanca, de la question de la valorisation de l’eau au Maroc, en contribution à la création d’une meilleure compréhension du caractère multidimensionnel de cette problématique.

– La 7ème édition du rendez-vous de Casablanca de l’Assurance se tiendra, en format digital, les 31 mars et 1er avril 2021 sous le thème de l'”inclusion en assurance & résilience aux pandémies”, à l’initiative de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).

– L’artiste peintre M’barek Bouhchichi tient, du 23 mars au 26 avril prochain à la galerie L’Atelier 21 de Casablanca, une exposition intitulée “The Silent Mirror” , dont les thèmes sont inspirés de son vécu et des personnages de son environnement.

– “Education STEM (Science, Technology, Engineering, & Mathematics) à l’Ecole Marocaine: Possibilités et Opportunités”, est le thème d’un séminaire qui aura lieu, dimanche prochain à Ifrane , à l’initiative de l’Université Al Akhawayn (AUI).