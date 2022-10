Le crédit au secteur non financier s’est accru de 3,6% au deuxième trimestre de 2022, au lieu de 3,1% un trimestre auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution, qui est le résultat d’une accélération de l’accroissement des prêts accordés aux entreprises privées de 3,9% à 6% au deuxième trimestre, reflète notamment une accélération de la croissance des facilités de trésorerie de 6,9% à 10,9%, alors que la progression des prêts à l’équipement est revenue de 2,1% à 1,5%, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire.

S’agissant des concours accordés aux entreprises publiques, ils ont connu un recul de 12,5%, recouvrant une atténuation de la baisse des prêts à l’équipement de 23,6% à 18,9% et une accélération de l’accroissement des facilités de trésorerie de 13,3% à 15,5%. Concernant les crédits aux entrepreneurs individuels, leur rythme d’augmentation s’est stabilisé à 4,2% recouvrant notamment une amélioration de 10,1%, des prêts immobiliers et une accélération de la croissance des facilités de trésorerie de 7,3% à 9%.

Quant aux prêts aux particuliers, leur progression est revenue de 4,1% à 2,9%, résultat d’une décélération pour les crédits à l’habitat de 4% à 2,3% et d’une accélération pour les prêts à la consommation de 2,9% à 3,3%.

Par branche d’activité, les données du deuxième trimestre de 2022 indiquent des progressions annuelles de 29,8% des crédits accordés aux entreprises du secteur de « l’électricité, gaz et eau », de 18,5% pour les « industries alimentaires et tabac » et de 10% pour « l’agriculture et pêche ». A l’inverse, les concours des entreprises des « industries chimiques et parachimiques », des « transports et communications » et des « bâtiment et travaux publics » ont diminué respectivement de 18,3%, 10% et 9,2%.

Pour ce qui est des créances en souffrance, elles ont augmenté de 5,3% et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est quasiment stabilisé à 8,7%. Elles se sont accrues de 6,1% pour les entreprises non financières privées et de 4% pour les ménages avec des ratios aux encours de 11,6% et 9,8% respectivement.

Pour les prêts octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier, ils se sont améliorés de 2,2% au deuxième trimestre de 2022. Cette évolution traduit notamment des progressions de 3,4% pour les crédits accordés par les sociétés de financement, de 22,8% pour ceux distribués par les banques off-shores et de 0,5% pour les prêts consentis par les associations de microcrédit.

Les dernières données disponibles relatives au mois de juillet indiquent une croissance annuelle du crédit bancaire de 5%, traduisant des accélérations du rythme d’accroissement à 7,5% pour les prêts accordés aux autres sociétés financières et à 4,6% pour ceux destinés au secteur non financier.