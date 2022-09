Plus de 200 étudiants ont été sélectionnés et composent la première promotion du troisième campus 1337 Med, porté par le Groupe Tanger Med, à travers sa Fondation, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 42.

Le campus, situé à proximité de Cabo Negro, a ouvert ses portes en mars dernier en organisant deux « piscines », étapes ultimes avant l’admission à 1337, indique un communiqué de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA), notant que plus de 300 candidats se sont présentés afin de passer un ensemble de tests pratiques étalés sur une durée d’un mois sans interruption.

Cette phase décisive a permis d’identifier les candidats les plus motivés, tout en confirmant leurs aptitudes pour le développement informatique. Véritable expérience humaine, cette étape permet également de révéler leur appétence pour la méthodologie pédagogique unique et novatrice de l’école. A une heure de Tanger, le troisième campus 1337 s’étend sur une superficie de 2.000 m² et se compose de plusieurs espaces collaboratifs, modulables, imprégnés de la culture geek, en plus de 12.000 m² d’infrastructures sportives, fait savoir la même source.

Équipé de 210 iMAC de dernière génération, connectés à une ligne dédiée ainsi que des serveurs de stockage de très grande capacité, à la pointe de la technologie, le campus n’abrite aucun professeur ni aucun livre. La pédagogie de l’école est basée sur trois piliers essentiels, à savoir le « Peer Learning », méthodologie qui met l’accent sur l’apprentissage entre pairs et l’intelligence collective, la « gamification » qui table sur une progression semblable à celle d’un jeu vidéo avec l’accès à des niveaux supérieurs à chaque compétence acquise, et le « décloisonnement temporel » laissant à chaque étudiant la possibilité d’avancer à son rythme de façon autonome et individualisée, relève le communiqué.

Dans un souci permanent d’amélioration de l’employabilité, notamment des jeunes actifs, 1337 MED participera à aligner les compétences digitales exigées par le marché de l’emploi et la disponibilité réelles de ces compétences au sein du deuxième pôle économique du pays. Le campus 1337 MED se trouve au cœur d’un riche écosystème industriel aux forts enjeux de transformation digitale. Plusieurs entreprises nationales et internationales s’y sont rendues depuis son ouverture, confirmant leur intérêt quant aux compétences numériques développées par les étudiants. Il contribue à bâtir un socle d’excellence dans la région Nord attirant les jeunes talents de tout le pays, tout en favorisant leur employabilité à l’ère d’une économie de plus en plus digitalisée.