Le Conseil Régional du Tourisme de Béni Mellal-Khénifra (CRT-BMK) organise la première édition des « Rencontres Chasse et Pêche Durables » à Afourar, dans la province d’Azilal, les 26 et 27 mai 2023, en partenariat avec L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), le Conseil de la Région de Béni Mellal-Khénifra, Royal Air Maroc et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF). Le thème de cette première édition portera sur « Les dimensions touristiques et écologiques de la chasse et de la pêche dans la région Béni Mellal-Khénifra ».

L’objectif de cet événement étant de promouvoir un tourisme durable autour de la chasse et de la pêche dans la région en réunissant les acteurs clés de ces activités, notamment les sociétés de chasse touristique, les armuriers, les équipementiers et les éleveurs de gibiers. Les institutionnels Marocains et des acteurs internationaux de la chasse venant du Canada, des États-Unis, du Moyen-Orient, de la France et de la Grande-Bretagne sont aussi conviés à cette rencontre.

« Cet événement d’envergure internationale vise d’une part, à réunir les professionnels du tourisme de la chasse et de la pêche et d’autre part de promouvoir cette niche dans le cadre du respect des spécificités écologiques et de la biodiversité de nos territoires », déclare Younes Laraqui, Président du CRT Béni Mellal-Khénifra.

Le programme des Rencontres Chasse et Pêche Durables prévoit pour sa première journée du 26 mai 2023 une conférence, ainsi que l’inauguration des stands et la projection de films thématiques.

Lors de la deuxième et dernière journée du samedi 27 mai, les experts marocains et internationaux participeront à une excursion pour découvrir les territoires de la chasse et de la pêche de la région.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la participation et l’organisation active du CRT et ses partenaires d’événements à portée promotionnelle, visant le développement de l’activité touristique dans la région de Béni Mellal-Khenifra