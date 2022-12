Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 260,84 milliards de dirhams (MMDH) au titre des dix premiers mois de cette année, en hausse de 56,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.

Les importations ont progressé de 44,2% à plus de 614,93 MMDH et les exportations se sont améliorées de 36,4% à 354,09 MMDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’octobre, notant que le taux de couverture a perdu 3,3 points à 57,6%.

Dans le détail, la hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats des produits énergétiques (+68,99 MMDH), des demis produits (+47,99 MMDH), des produits alimentaires (+25,92 MMDH), des biens d’équipement (+20,96 MMDH), des produits bruts (+14,14 MMDH) et des produits finis de consommation (+10,57 MMDH), fait savoir la même source.

S’agissant des exportations de biens, leur accroissement concerne l’ensemble des secteurs, à savoir les phosphates et dérivés (+38,72 MMDH), l’Automobile (+23,92 MMDH), l’Agriculture et agro-alimentaire (+11,11 MMDH), le Textile et cuir (+7,35 MMDH), l’Aéronautique (+5,52 MMDH) et l’Electronique et électricité (+4,07 MMDH).